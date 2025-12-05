Beni del Demanio in concessione | nel bando c' è di nuovo un edificio genovese i dettagli
C'è anche un edificio genovese, l'ex Deposito Fulmicotone che si trova in via Al Poligono del Lagaccio, tra quelli inseriti nei bandi di concessione dell'Agenzia del Demanio. E non è la prima volta. I bandi servono per cercare imprenditori ed Enti del Terzo Settore per il recupero e il riuso di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
PIOGGIA DI FONDI AI COMUNI SICILIANI: 56 MILIONI PER PIANI DI UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO E SITI UNESCO Via libera dalla Commissione Bilancio Ars: risorse per Piani demaniali marittimi, litorali inclusivi, salvataggio a mare e beni riconosciuti - facebook.com Vai su Facebook
Sentenza CdS 14/10/25: le opere non amovibili su demanio marittimo passano ipso jure allo Stato alla scadenza della concessione. Non serve altro atto. gdc.ancidigitale.it/opere-sui-beni… Vai su X
Demanio, quali sono gli edifici al bando per la valorizzazione degli immobili dello Stato - L’Agenzia del Demanio ha pubblicato la seconda tranche dei bandi di concessione di immobili statali per il 2025 ... Scrive italiaoggi.it
Demanio, online il bando per 14 nuovi beni da valorizzare - L'agenzia del Demanio ha pubblicato la seconda tranche dei bandi di concessione di immobili statali per il 2025, un portafoglio di 14 beni in diverse regioni proposti al mercato attraverso differenti ... Riporta ansa.it
Demanio, online il bando: 14 nuovi beni pubblici da valorizzare - ROMA – L’Agenzia del Demanio ha pubblicato la seconda tranche dei bandi di concessione degli immobili statali per il 2025, un pacchetto di 14 beni distribuiti in diverse regioni, destinati a uso ... Riporta livesicilia.it
Immobili pubblici in concessione, dal Demanio un nuovo bando - Immobili pubblici dismessi come fari, ex carceri, ex conventi, ex caselli ferroviari dislocati in tutta Italia potranno essere presi in concessione da imprenditori ed enti del terzo ... edilportale.com scrive
Mattone, l’Agenzia del Demanio mette a bando 18 immobili dello Stato. Ecco come partecipare - Un’antica torre sul promontorio di Isola Capo Rizzuto in Calabria, un palazzo vicino al Santuario di Caravaggio vicino Bergamo, un faro sull’isola di Levanzo in Sicilia e ville d’epoca in Friuli ... Segnala milanofinanza.it
Agenzia del Demanio, a bando 18 edifici storici, 4 in Calabria - Un'antica torre sul promontorio di Isola Capo Rizzuto, ma anche fari, palazzi di pregio e dimore storiche tra i 18 beni che l'Agenzia del Demanio propone in concessione a privati ed enti del terzo ... Da rainews.it