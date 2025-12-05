Benevento lo strano caso della neonata fantasma | l’anagrafe comunale non può registrarla

Da dieci giorni a San Nicola Manfredi, in provincia di Benevento, vive una bambina fantasma. E’ nata il 24 novembre ma per l’anagrafe non esiste. E di conseguenza non ha un codice fiscale. E senza codice fiscale non può avere un pediatra e ricevere cure mediche, se fosse necessario. È la conseguenza dell’eliminazione della madre dalle liste dell’anagrafe. La donna è finita impigliata in una guerra più ampia, iniziata dal sindaco Angelo Leone Vernillo contro centinaia di presunte residenze fittizie: non poche in un comune di circa 3400 abitanti. Una guerra scatenata da alcuni esposti che lo accusano di aver vinto grazie a questi elettori – residenti finti, appunto – che avrebbero dovuto votare altrove. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Benevento, lo strano caso della neonata fantasma: l’anagrafe comunale non può registrarla

