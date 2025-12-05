Benedict Cumberbatch Noomi Rapace Rupert Grint | il 2026 di Adler Entertainment

E ancora la nostra Micaela Ramazzotti, gli anime di Dynit e grandi cult della letteratura, da Stephen King a Hans Christian Andersen. Tutti i film che vedremo al cinema nel 2026 con Adler. L'offerta cinematografica 2026 di Adler Entertainment punta su nomi di richiamo e su una grande varietà di contenuti. Dal racconto storico al futuro distopico fino alla fiaba senza tempo, c'è n'è per tutti i gusti, e per tutte le età. Nemmeno gli appassionati di animazione giapponese, sempre più numerosi, vengono lasciati fuori dalla porta del cinema. Tra i titoli in arrivo infatti troviamo l'adattamento attesissimo di un romanzo molto apprezzato di Stephen King sotto lo pseudonimo Richard Bachman come La lunga marcia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Benedict Cumberbatch, Noomi Rapace, Rupert Grint: il 2026 di Adler Entertainment

Il respiro si fa corto. Qualcosa si muove tra le stanze. Qualcosa che non dovrebbe esistere. Benedict Cumberbatch fronteggia un’ombra viva, affamata dei suoi segreti. #LOmbraDelCorvo di Dylan Southern sarà al cinema dall'11 dicembre. - facebook.com Vai su Facebook

