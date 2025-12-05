Ben DJ dicembre a tutto ritmo tra club esclusivi e party di lusso

Per chi vive le notti di festa come un appuntamento irrinunciabile, il nome Ben DJ significa luci, energia e pista gremita. In questo dicembre il professionista del mixer è ovunque lo si cerchi, trascinando le serate più attese con il suo sound inconfondibile e instancabile, tra spostamenti continui e una serie di date che accendono . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Ben DJ, dicembre a tutto ritmo tra club esclusivi e party di lusso

Ben Dj: «A Milano ho fatto il facchino e il portiere di notte negli hotel. Lele Mora mi portò a suonare al Tocqueville» - «Quando sono arrivato a Milano, nel 2000, nessuno mi assumeva, ho fatto il facchino in hotel e il portiere di notte per mantenermi. Si legge su milano.corriere.it