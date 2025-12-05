Belen furiosa nemmeno dandosi fuoco

Con chi ce l’ha Belen Rodriguez? “C'è gente che non riuscirebbe a brillare nemmeno dandosi fuoco”, le parole scritte da Belén sul social dove é seguita da 10,4 milioni di persone. Amadeus torna già in Rai? Dopo i bassissimi ascolti sul Nove, il conduttore potrebbe tornare nella tv di Stato, magari dopo un periodo di stop, se ammetterà l’errore e a condizioni economiche ben diverse rispetto al 2024. Questo secondo Cinguettarai. Il programma in access time dovrebbe intitolarsi Mirror. In Italia è stata un mito, in Francia lo è ancora e alla presentazione del docufilm del figlio David Halliday ha ricordato un aneddoto curioso: da giovane i manifesti di lei con una tuta trasparente con troppo poche paillettes che la faceva sembrare nuda provocarono una infinitá di incidenti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Belen furiosa, "nemmeno dandosi fuoco"

