A Natale è tutto più bello e siamo tutti più buoni? Sì, senza cliché. Le bellezza si allinea al periodo festivo per partecipare a iniziative umanitarie con regali, donazioni e acquisti solidali (come Rilastil), sostegno a cause ambientali, decorazioni di ambienti e luoghi delle nostre città. C’è chi accende un albero e chi illumina palazzi, chi, con un timbro beauty, disegna una felpa, chi protegge animali in via d’estinzione. Beauty news dicembre 2025: Dior difende i puma in Cile. Tra cambiamenti climatici ed emergenze climatiche, ci sono sempre più animali da difendere. Christian Dior Parfums, dopo la lince (in Francia) e il giaguaro (in Messico e negli Stati Uniti), si occupa della conservazione del puma in Cile. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Beauty news dicembre 2025: tra alberi di Natale e animali da proteggere