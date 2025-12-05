Beauty e hair look della finale di x factor 2025 da non perdere

Risultati e protagonisti della finale di X Factor a Piazza del Plebiscito. La serata conclusiva della stagione di X Factor si è svolta in Piazza del Plebiscito, caratterizzandosi per un’atmosfera coinvolgente e ricca di energia. La vittoria è stata assegnata a Rob, che ha conquistato il pubblico con un percorso artistico distintivo e una presenza scenica potente. La produzione degli look di scena ha avuto un ruolo fondamentale nel comunicare l’identità dei finalisti, grazie alla collaborazione di esperti professionisti del settore beauty e styling. Il contributo di ghd e Sephora alla creazione degli hairlook e make-up. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Beauty e hair look della finale di x factor 2025 da non perdere

