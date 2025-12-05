Nuovo appuntamento oggi – venerdì 5 dicembre – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Thomas è partito per Parigi con Douglas. Luna non lo sa ancora e Zende e R.J. le danno la notizia. Luna spera che la situazione tra Thomas e Hope sia rimediabile, ma R.J. è scettico. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 5 dicembre 2025 | Video Mediaset