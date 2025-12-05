Beautiful anticipazioni settimanali dal 6 al 12 dicembre 2025 | Steffy a Finn Thomas ha fatto la scelta giusta

Sarà una settimana ricca di colpi di scena quella che attende i tantissimi fans di Beautiful. Negli episodi che andranno in onda dal 6 al 12 dicembre su Canale 5 assisteremo alle riflessioni di Steffy sulla decisione presa da Thomas. Si continuerà anche a parlare della morte di Sheila. Scopriamo insieme cosa accadrà con le trame settimanali complete della serie tv americana. Anticipazioni settimanali Beautiful: Steffy approva la scelta di Thomas. Thomas è partito con Douglas per Parigi, dopo aver definitivamente rotto con Hope, e Steffy può finalmente godersi un momento di serenità insieme a Finn. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Beautiful, anticipazioni settimanali dal 6 al 12 dicembre 2025: Steffy a Finn “Thomas ha fatto la scelta giusta”

