Bcc investe sulla parità di genere E ora è certificata fino al 2028

In un contesto economico in cui la qualità dell'ambiente di lavoro pesa quanto i numeri di bilancio, la Bcc ravennate forlivese e imolese mette un nuovo sigillo sul proprio percorso di inclusione. La banca ha infatti ottenuto il rinnovo della certificazione per la 'Parità di genere' per il triennio 2026-2028, con un punteggio ulteriormente migliorato rispetto alla precedente valutazione. A rilasciare il certificato è stato l'ente Imq, al termine delle verifiche delle procedure aziendali che si sono concluse a fine novembre. La certificazione Uni PdR 125:2022 accompagna la Bcc dal 2022, anno in cui fu tra le prime banche italiane ad essere riconosciute conformi ai criteri nazionali sulla parità di genere.

