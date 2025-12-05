Battlefield 6 EA ha annunciato le novità che verranno introdotte dalla patch 1.13.0

EA ha annunciato ufficialmente tutte le novità che saranno introdotte in Battlefield 6 con la corposa patch 1.1.3.0, un aggiornamento che punta a rifinire l'esperienza complessiva del gameplay. L'update interviene contemporaneamente su stabilità, leggibilità delle azioni dei soldati, coerenza audio e comportamento delle armi, migliorando anche la risposta dei controller e riducendo gli inconvenienti nei matchmaking di fine round. Tra le aggiunte spicca l'evento stagionale Winter Offensive, che introduce nuovi contenuti a tempo limitato. Il team ha inoltre lavorato per limitare i casi in cui le impostazioni dei giocatori venivano azzerate durante un aggiornamento, problema ora meno frequente ma non ancora eliminato del tutto.

