Battlefield 6 EA ha annunciato le novità che verranno introdotte dalla patch 1.13.0

Game-experience.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

EA ha annunciato ufficialmente tutte le novità che saranno introdotte in Battlefield 6 con la corposa patch 1.1.3.0, un aggiornamento che punta a rifinire l’esperienza complessiva del gameplay. L’update interviene contemporaneamente su stabilità, leggibilità delle azioni dei soldati, coerenza audio e comportamento delle armi, migliorando anche la risposta dei controller e riducendo gli inconvenienti nei matchmaking di fine round. Tra le aggiunte spicca l’evento stagionale Winter Offensive, che introduce nuovi contenuti a tempo limitato. Il team ha inoltre lavorato per limitare i casi in cui le impostazioni dei giocatori venivano azzerate durante un aggiornamento, problema ora meno frequente ma non ancora eliminato del tutto. 🔗 Leggi su Game-experience.it

battlefield 6 ea ha annunciato le novit224 che verranno introdotte dalla patch 1130

© Game-experience.it - Battlefield 6, EA ha annunciato le novità che verranno introdotte dalla patch 1.1.3.0

News recenti che potrebbero piacerti

battlefield 6 ea haBattlefield 6 ha bloccato circa 2,4 milioni di tentativi di cheat dal lancio a oggi - A quasi due mesi dal lancio di Battlefield 6, EA e Battlefield Studios hanno pubblicato un lungo report dedicato all'efficacia del sistema Javelin Anticheat. Secondo it.ign.com

battlefield 6 ea haBattlefield 6, 98% di partite pulite grazie a Javelin - cheat Javelin migliora dal 93% al 98% già in open beta, segnando un record nella lotta ai cheater negli sparatutto online. Segnala msn.com

battlefield 6 ea haCome funziona la prova gratuita di Battlefield 6 e cosa include? - Scopri cosa include, come accedervi e quali contenuti puoi usare nella nuova ambientazione di Eastwood. Lo riporta icrewplay.com

Il multiplayer di Battlefield 6 sarà gratis per una settimana - EA ha pubblicato la Stagione 1 di Battlefield 6 e Battlefield REDSEC, per l'occasione, i giocatori possono usufruire di una settimana di prova gratuita, ... Come scrive gamesource.it

battlefield 6 ea haBattlefield 6 festeggia la vittoria su COD diventando gratis per tutti - EA ha appena annunciato la possibilità di scaricare e giocare Battlefield 6 assolutamente gratis: si festeggiano le eccellenti vendite. Riporta videogiochi.com

Battlefield 6: EA ha già fermato 330 mila tentativi di cheating - La battaglia contro i cheater nel mondo dei videogiochi ha assunto una nuova dimensione con il lancio della beta aperta di Battlefield 6, dove il sistema anti- Si legge su tomshw.it

Cerca Video su questo argomento: Battlefield 6 Ea Ha