Battaglia legale tra Ciambriello e Borrelli il garante si è opposto alla richiesta di archiviazione

Anteprima24.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto A seguito di denuncia per reato di diffamazione aggravata a mezzo di canali di comunicazione social sporta dal Garante dei detenuti della Regione Campania è stato indagato l’onorevole Francesco Emilio Borrelli. In data odierna si è trattata la prima udienza per la discussione della opposizione da parte del Prof. Ciambriello che tramite il suo legale avv. Carla Maruzzelli si è opposto alla richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico ministero procedente L’udienza è stata differita al 19.2.26 per irregolarità della notifica che dovrà essere ricevuta a mani dall’indagato On. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

battaglia legale tra ciambriello e borrelli il garante si 232 opposto alla richiesta di archiviazione

© Anteprima24.it - Battaglia legale tra Ciambriello e Borrelli, il garante si è opposto alla richiesta di archiviazione

News recenti che potrebbero piacerti

battaglia legale ciambriello borrelli«Borrelli indagato per diffamazione nei confronti del garante dei detenuti Ciambriello» - Il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli è indagato per diffamazione aggravata attraverso i social nei confronti del garante dei detenuti della Campania Samuele Ciambriello. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Battaglia Legale Ciambriello Borrelli