Tempo di lettura: < 1 minuto A seguito di denuncia per reato di diffamazione aggravata a mezzo di canali di comunicazione social sporta dal Garante dei detenuti della Regione Campania è stato indagato l’onorevole Francesco Emilio Borrelli. In data odierna si è trattata la prima udienza per la discussione della opposizione da parte del Prof. Ciambriello che tramite il suo legale avv. Carla Maruzzelli si è opposto alla richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico ministero procedente L’udienza è stata differita al 19.2.26 per irregolarità della notifica che dovrà essere ricevuta a mani dall’indagato On. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Battaglia legale tra Ciambriello e Borrelli, il garante si è opposto alla richiesta di archiviazione