Batistuta riflette | Lautaro Martinez o Julian Alvarez? Vi dico chi preferisco tra i due centravanti

Internews24.com | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Batistuta riflette sulle due punte più chiacchierate della nazionale argentina: il pensiero sulla coppia Lautaro MartinezJulian Alvarez. La Nazionale Argentina, campione del mondo in carica, si prepara per il prossimo Mondiale, confermandosi tra le favorite per il titolo. Un dibattito acceso tra i media argentini riguarda l’impiego di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, e Julian Alvarez, giovane talento del Manchester City, in coppia nel reparto offensivo. Il ct Lionel Scaloni ha provato più volte a schierare i due attaccanti insieme, ma in alcune occasioni ha preferito utilizzarli separatamente, optando per l’uno o l’altro, in base alle necessità tattiche della partita. 🔗 Leggi su Internews24.com

batistuta riflette lautaro martinez o julian alvarez vi dico chi preferisco tra i due centravanti

© Internews24.com - Batistuta riflette: «Lautaro Martinez o Julian Alvarez? Vi dico chi preferisco tra i due centravanti»

Altri contenuti sullo stesso argomento

batistuta riflette lautaro martinezArgentina, Batistuta: “Lautaro o Alvarez? Scelta difficile, leader nei loro club. In Nazionale…” - L'ex calciatore ha parlato della Nazionale in vista del prossimo Mondiale e ha parlato dei due attaccanti ... Lo riporta msn.com

Crespo: "Lautaro Martinez ha un po' di Aguero, me e Batistuta. Chiedete ai difensori se sia meglio lui o Lukaku..." - Hernan Crespo sa benissimo cosa significhi segnare gol a raffica ed indossare la maglia di Inter e Argentina. Riporta calciomercato.com

Lautaro Martinez raggiunge Crespo: quarto miglior marcatore della storia dell’Argentina - Due gol per entrare nella storia e confermare di essere uno dei centravanti più prolifici della storia ... Segnala gianlucadimarzio.com

L'ex vice commissario tecnico dell'Argentina: "Lautaro come Batistuta e Milito, Nico Paz è da big" - ct dell'Argentina ai tempi di Menotti, ha parlato così a L'Interista del capitano nerazzurro Lautaro Martinez e del giovane talento del Como Nico Paz: "Credo che Lautaro sia al ... Come scrive tuttomercatoweb.com

Inter-Milan, Lautaro e Giroud alla caccia di Batistuta - Oliver Giroud e Lautaro Martinez sono sempre andati a segno in queste prime tre giornate di Serie A. Da calciomercato.com

Lautaro Martinez: «Da piccolo non avevamo i soldi per l'affitto. Con mio fratello siamo inseparabili, i miei mi nascosero la sua malattia» - Como, Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera dove si racconta senza filtri. Si legge su leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Batistuta Riflette Lautaro Martinez