Batistuta, il calcio moderno lo annoia: tutti giocano come Guardiola. Il numero 9 classico è estinto, i calciatori vagano per tutto il campo. Gabriel Omar Batistuta, ex bomber e leggenda argentina, ha lanciato una critica diretta al calcio moderno in un’intervista rilasciata a TyC Sports. La sua analisi parte dalla constatazione che la sua figura, quella del numero 9 come Batistuta, come Vieri, non esiste più. Erano giocatori che restavano incollati al posto e dominavano l’area. Oggi, la situazione è cambiata: i giocatori vagano per tutto il campo. Batistuta confessa che ci sono cose del calcio che lo annoiano e che lo scoraggiano dal seguirlo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Batistuta non usa mezzi termini: «Non ci sono più i Vieri. Tutta colpa di Guardiola e del suo calcio». Parole nettissime sugli attaccanti di oggi