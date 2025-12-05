Bastia Umbra girano armati | dall' auto spunta un machete

Perugiatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fermati per un controllo, i carabinieri trovano un machete nella macchina. È successo a Bastia Umbria dove tre giovani di età compresa fra i 24 e i 28 anni, due italiani e uno albanese, sono stati denunciati per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere.Dalla ricostruzione dei carabinieri. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

