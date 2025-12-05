Basket Oleggio di nuovo in campo contro la matricola Bocconi

Novaratoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel week end dell'Immacolata gli Squali tornano in campo per una nuova sfida. Édietro l'angolo l'undicesima giornata di andata di campionato di serie B interregionale: l'Oleggio Magic Basket affronta Bocconi Sport domani, sabato 6 dicembre, alle 20.30 a Boffalora.In campo un'avversaria al suo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

basket oleggio nuovo campoBasket, Oleggio di nuovo in campo contro la matricola Bocconi - Édietro l'angolo l'undicesima giornata di andata di campionato di serie B interregionale: l'Oleggio Magic Basket affronta Bocconi Sport domani, sabato 6 dicembre, alle 20. Da novaratoday.it

Oleggio Basket: Squali di nuovo in campo in casa contro Saronno - Nella nona giornata di campionato di serie B Interregionale l'Oleggio Magic Basket ospita la Robur Saronno sabato 22 novembre alle 20. Lo riporta today.it

basket oleggio nuovo campoBasket, Oleggio vince a Varese e si porta a casa altri due punti - Nel recupero della decima giornata di andata di serie B interregionale l'Oleggio Magic Basket batte a domicilio Campus Varese 75- Lo riporta novaratoday.it

Cerca Video su questo argomento: Basket Oleggio Nuovo Campo