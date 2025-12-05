Basket l’Olimpia Milano cade con il Baskonia sotto i colpi di Spagnolo e dell’ex Luwawu-Cabarrot

Una brutta Olimpia Milano cade in Spagna nel quattordicesimo turno di Eurolega. La squadra di Poeta non riesce quasi mai ad entrare in partita e cade sul campo del Baskonia per 88-78. Decisivo il crollo nella seconda metà del terzo quarto, quando gli spagnoli hanno costruito il break decisivo. Alla fine Milano riesce solo a rimediare la differenza canestri, riducendo a dieci punti lo scarto. L’ex Timothe Luwawu-Cabarrot fa malissimo alla difesa milanese, risultando il miglior marcatore del Baskonia con 21 punti. Grande partita anche di Matteo Spagnolo, che contribuisce assolutamente alla vittoria con 18 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

