Basket la Virtus Bologna ospita Derthona nel decimo turno in Serie A L’Olimpia Milano alle prese con Trento

Dopo lo stop dedicato alle nazionali, la Serie A di basket 2025-2026 è pronta a tornare in campo per affrontare la decima giornata del campionato. La situazione vede in testa alla classifica la Virtus Bologna e la Germani Brescia, appaiate a quota 16. Molto più indietro l’Olimpia Milano che, dall’ottava posizione attuale, deve risalire la china della classifica a partire da questo turno. Andiamo a scoprire gli impegni delle squadre. Il programma della decima giornata si aprirà sabato alle ore 20 a Sassari, dove il Banco di Sardegna affronterà la Pallacanestro Trieste. I sardi cercano di rialzarsi dopo la sconfitta di Napoli mentre i giuliani vogliono dar seguito al successo su Milano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, la Virtus Bologna ospita Derthona nel decimo turno in Serie A. L’Olimpia Milano alle prese con Trento

