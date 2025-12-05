Baskérs trasferta lunghissima e avversario temibile | è il momento di Bisceglie

Forlitoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Baskers sono pronti a rimettersi in viaggio verso la Puglia, dove li attendono le due uscite più impegnative dal punto di vista logistico dell’intero campionato. Due sfide consecutive lontano da casa, con la prima tappa che si preannuncia la più complessa: i Chemifarma Baskérs saranno ospiti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

