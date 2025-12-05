BasicNet dopo Woolrich compra i costumi californiani Sundek per 33.5 milioni di euro

La casa madre di K-Way chiude la seconda acquisizione negli Stati Uniti con un marchio che si distingue Basicnet fa bis di acquisizioni nell'ultimo mese e si espande nel mondo del beachwear. Dopo Woolrich, il gruppo piemontese della famiglia Boglione, proprietario tra gli altri di Sebago e K-. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

