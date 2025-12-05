BasicNet dopo Woolrich compra i costumi californiani Sundek per 33.5 milioni di euro
La casa madre di K-Way chiude la seconda acquisizione negli Stati Uniti con un marchio che si distingue Basicnet fa bis di acquisizioni nell'ultimo mese e si espande nel mondo del beachwear. Dopo Woolrich, il gruppo piemontese della famiglia Boglione, proprietario tra gli altri di Sebago e K-. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Altre letture consigliate
Woolrich chiude gli uffici a Bologna e li trasferisce a Torino, a rischio 140 posti di lavoro Un trasferimento coatto, che nasconde di fatto dei licenziamenti. Sono 139 i dipendenti di Woolrich che, dopo l’acquisizione da parte di BasicNet rischiano di restare senza - facebook.com Vai su Facebook
BasicNet dopo Woolrich compra Sundek per 33.5 milioni di euro - Way ha siglato un’intesa per rilevare il marchio, storica icona del beachwear, insieme al 100% della societa Kickoff S. tg24.sky.it scrive