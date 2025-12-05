Barra 45enne trovato con arnesi da scasso vicino la scuola Salvemini-Rodinò vandalizzata 5 volte in 10 giorni

Fanpage.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha denunciato un 45enne sorpreso con arnesi da scasso nei pressi della scuola Salvemini-Rodinò questa notte. L'istituto era stato colpito da 5 raid vandalici in 10 giorni e ieri il Prefetto di Napoli aveva fatto visita a preside e docenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

barra 45enne trovato arnesiBarra, 45enne trovato con arnesi da scasso vicino la scuola Salvemini-Rodinò, vandalizzata 5 volte in 10 giorni - La polizia ha denunciato un 45enne sorpreso con arnesi da scasso nei pressi della scuola Salvemini- fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Barra 45enne Trovato Arnesi