SAN GIOVANNI È raro nel gioco del calcio che un portiere si travesta da "match winner" ma il 20enne Lorenzo Barberini è riuscito anche in questo intento. Come se non fossero bastati i due rigori neutralizzati nella semifinale di Coppa Italia nei tempi regolamentari col Valentino Mazzola e nella lotteria finale si è preso, addirittura, lo sfizio di calciare il penalty decisivo con una bordata terra aria centrale che ha consegnato alla Sangiovannese il pass per giocare la finalissima della competizione, in programma mercoledì 17 dicembre. Per lui è una rivincita bella e buona; proprio nella gara di campionato, giocata a Siena contro i ragazzi di Ghizzani, fu artefice di una giornata non del tutto positiva ma a distanza di qualche settimana si è ripreso una bella rivincita tanto da divenire, a tutti gli effetti, l’eroe del momento del Marzocco che ora a culla, e ci mancherebbe altro, il sogno tricolore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Barberini: "Sangio, che gioia"