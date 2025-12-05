Non ha mai conseguito una laurea in Medicina: scopri il vero percorso scolastico di Barbara d’Urso e la leggenda nata dal suo personaggio in TV. Maria Carmela d’Urso, meglio conosciuta da tutti come Barbara, è uno di quei volti che sembrano non avere bisogno di presentazioni. Nata il 7 maggio 1957 a Napoli, è diventata una delle figure più emblematiche del piccolo schermo italiano. Conduttrice, attrice, autrice, regina dei pomeriggi televisivi e volto cult del gossip made in Italy: il suo nome è sinonimo di intrattenimento. Ma dietro i riflettori, c’è anche una storia fatta di scelte personali precise. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Barbara D’Urso, Titolo Di Studio: Ecco Cosa Ha Studiato!