Barbara D’Urso e il suo percorso di formazione | cosa ha studiato
il percorso scolastico e professionale di barbara d’urso. Barbara d’Urso, volto noto della televisione italiana, ha costruito la propria carriera partendo da una formazione scolastica di livello superiore. Nata a Napoli il 7 maggio 1957, ha frequentato il prestigioso Liceo Classico Genovesi, nel cuore della città, ottenendo il diploma di maturità classica. Il suo percorso di studio ha incluso materie impegnative come latino, greco, filosofia e storia, elementi che hanno contribuito a sviluppare una preparazione culturale solida e articolata. Diversamente da quanto molti presumono, Barbara non ha mai concluso studi universitari né conseguito una laurea in Medicina o altre discipline accademiche. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
