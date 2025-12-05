Visibilmente a pezzi. Barbara D’Urso ha reagito con la grinta di sempre al grave infortunio alla spalla di cui è stata vittima sabato scorso e nonostante il tutore invalidante che è costretta a indossare ha subito promesso ai suoi tanti fan sui social che avrebbe comunque gareggiato e che non pensava affatto al ritiro. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Barbara D'Urso a pezzi. I guai col tutore: "Sono molto demoralizzata"