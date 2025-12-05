Barbara D' Urso a pezzi I guai col tutore | Sono molto demoralizzata

Milleunadonna.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Visibilmente a pezzi. Barbara D’Urso ha reagito con la grinta di sempre al grave infortunio alla spalla di cui è stata vittima sabato scorso e nonostante il tutore invalidante che è costretta a indossare ha subito promesso ai suoi tanti fan sui social che avrebbe comunque gareggiato e che non pensava affatto al ritiro. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

barbara d urso a pezzi i guai col tutore sono molto demoralizzata

© Milleunadonna.it - Barbara D'Urso a pezzi. I guai col tutore: "Sono molto demoralizzata"

Argomenti simili trattati di recente

barbara d urso pezziBarbara D’Urso a pezzi, allarme prima di Ballando con le stelle: “Non ce la faccio più”, cosa succede - La conduttrice e concorrente dello show di Milly Carlucci non ha nascosto il suo sconforto a poche ore dalla prima semifinale: le ultime sulle sue condizioni ... libero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Barbara D Urso Pezzi