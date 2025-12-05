Bar di Carpi nei guai chiuso per un mese perché era il covo di un gruppo di spacciatori

Sospesa per 30 giorni la licenza di un negozio alimentare a Carpi, punto di ritrovo per traffico di stupefacenti e teatro di episodi violenti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

