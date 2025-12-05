Bar di Carpi nei guai chiuso per un mese perché era il covo di un gruppo di spacciatori

Sospesa per 30 giorni la licenza di un negozio alimentare a Carpi, punto di ritrovo per traffico di stupefacenti e teatro di episodi violenti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Bar di Carpi nei guai, chiuso per un mese perché era il covo di un gruppo di spacciatori

Contenuti che potrebbero interessarti

+++ IL GOSPEL DI NATALE IN SCENA AL TEATRO DI CARPI +++ L’appuntamento col nuovo spettacolo targato Gospel Soul & Sara Zaccarelli è venerdì 5 dicembre alle ore 21. Leggi qua: https://temponews.it/2025/11/19/il-gospel-soul-propone-joyful-joyful-w - facebook.com Vai su Facebook

Bar di Carpi nei guai, chiuso per un mese perché era il covo di un gruppo di spacciatori - Sospesa per 30 giorni la licenza di un negozio alimentare a Carpi, punto di ritrovo per traffico di stupefacenti e teatro di episodi violenti. Da virgilio.it

Bar chiuso, Peruzzi ringrazia Prato e si emoziona. Poi rassicura: “Non ho venduto” - Prato, 26 agosto 2025 – Un lunedì diverso dagli altri, dal spore nostalgico. lanazione.it scrive