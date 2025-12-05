Bande si scontrano | botte e coltelli Gasperini | Potenziamo i controlli

Lanazione.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PONSACCO Bande di stranieri si sono affrontate e picchiate nel centro di Ponsacco proprio nella serata in cui, grazie alla sinergia tra Comune e forze dell’ordine, era in corso un controllo straordinario e presidio del territorio con la presenza di agenti e militari. Secondo quanto si apprende anche da testimonianze dirette di ponsacchini, i gruppi di stranieri si sono affrontati già nel tardo pomeriggio nei pressi di un locale. Poi hanno continuato di fronte a un’altra storica attività e infine in piazza della Repubblica dove sono stati fermati dall’intervento delle forze dell’ordine. Una persona è rimasta ferita alla testa – pare con un coltello – altre sono state identificate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Bande si scontrano: botte e coltelli. Gasperini: "Potenziamo i controlli"

