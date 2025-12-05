Bande si scontrano | botte e coltelli Gasperini | Potenziamo i controlli
PONSACCO Bande di stranieri si sono affrontate e picchiate nel centro di Ponsacco proprio nella serata in cui, grazie alla sinergia tra Comune e forze dell’ordine, era in corso un controllo straordinario e presidio del territorio con la presenza di agenti e militari. Secondo quanto si apprende anche da testimonianze dirette di ponsacchini, i gruppi di stranieri si sono affrontati già nel tardo pomeriggio nei pressi di un locale. Poi hanno continuato di fronte a un’altra storica attività e infine in piazza della Repubblica dove sono stati fermati dall’intervento delle forze dell’ordine. Una persona è rimasta ferita alla testa – pare con un coltello – altre sono state identificate. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
«La vita va così» racconta la storia vera di un pastore sardo che si mette di traverso davanti ai progetti di uno dei più grandi gruppi immobiliari italiani. Due mondi che si scontrano: da una parte la quiete e la forza delle tradizioni di un piccolo paese della Sarde - facebook.com Vai su Facebook
Bande si scontrano: botte e coltelli. Gasperini: "Potenziamo i controlli" - Mercoledì tra tardo pomeriggio e prima serata di fronte a due locali e in piazza della Repubblica a Ponsacco. Si legge su lanazione.it
Lotta tra bande a Prato e scia di sangue, agguati con machete e coltelli: 4 uomini arrestati - Quattro misure cautelari a Prato contro bande rivali: violente aggressioni per il controllo della droga. Da virgilio.it
Ponte San Giovanni contro Castiglione: la guerra tra bande che fa paura alla notte a Perugia - Perché ci sono anche le aggressioni con la roncola fuori dall’Urban, ma pure le ultime violenze di Halloween, con i parcheggi di due ... Scrive ilmessaggero.it