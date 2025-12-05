banda santa cecilia il concerto di natale riaccende la magia

A Busto Garolfo il Natale torna a farsi musica e tradizione. Dal domenica si aprono le prenotazioni per il doppio concerto natalizio in programma venerdì 19 e domenica 21 dicembre, entrambi alle 21, nella sala Don Besana della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Un appuntamento che, da anni, rappresenta uno dei momenti più attesi dalla comunità locale e che quest’anno raddoppia per accogliere un pubblico sempre più numeroso. La banca, nata oltre 120 anni fa proprio a Busto Garolfo, rinnova così un rito che intreccia cultura, identità e spirito di comunità. "Le tradizioni non sono un ricordo del passato, ma il filo che tiene unite le persone e permette loro di guardare avanti con radici solide", ricorda il presidente della Bcc, Roberto Scazzosi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

