Banco BPM valuta l' ingresso in Miria sul tavolo quota del 5% operazione da 44,5 milioni su una SGR che gestisce 3 miliardi
Piazza Meda punta a rafforzare il legame con Enasarco mentre sulla SGR—già coinvolta in investimenti sotto indagine su MPS e Mediobanca (partecipazioni tra il 2% e il 3%)—si accumulano verifiche giudiziarie e una disputa post-acquisizione con Cordusio Banco BPM sta studiando la possibilità di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Banco Bpm prepara l’ingresso in Miria, la sgr che gestisce il patrimonio di Enasarco. Allo studio l’acquisto del 5% - L’ente che eroga le pensioni ai commercianti, grande azionista di Piazza Meda, cerca soci per l’asset manager comprato nel 2024. Da milanofinanza.it
Banco Bpm valuta un’alleanza con Crédit Agricole come opzione strategica per il risiko bancario - Per l'ad di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, intervistato da Cnbc, un'eventuale aggregazione con Credit Agricole Italia rappresenta «l'opportunità più chiara» di cui l'istituto dispone, ma non è l'unica. Lo riporta milanofinanza.it
Unicredit-Banco Bpm, la Consob valuta la proroga sull’Ops - La Consob sta valutando un’eventuale proroga dell’offerta pubblica di scambio lanciata da Unicredit su Banco Bpm, che al momento è destinata a concludersi il 23 luglio. Scrive lettera43.it
Il Monte dei Paschi più vicino a Mediobanca. Da Unicredit al Banco Bpm, ecco cosa accadrà - L’ingresso di Mediobanca, in piazzetta Cuccia a Milano, alle spalle del Teatro alla Scala Temperature in rialzo, dalla scorsa settimana, a Piazza degli Affari. Secondo corriere.it
La Consob valuta la proroga dell’Ops di Unicredit su Banco Bpm. Savona: “Stiamo studiando” - Sarebbe la seconda volta dato che la Consob ha già sospeso i termini a maggio, allungando l’offerta pubblica di scambio di ... Riporta repubblica.it
Unicredit, Orcel verso l'addio all'offerta. Ma valuta di tornare all'attacco su Bpm - La decisione finale di Unicredit riguardo all'offerta su Banco Bpm è prevista per oggi, quando si riunirà il consiglio d'amministrazione per esaminare i conti trimestrali della banca. Si legge su ilgiornale.it