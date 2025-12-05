Banco BPM valuta l' ingresso in Miria sul tavolo quota del 5% operazione da 44,5 milioni su una SGR che gestisce 3 miliardi
Piazza Meda punta a rafforzare il legame con Enasarco mentre sulla SGR—già coinvolta in investimenti sotto indagine su MPS e Mediobanca (partecipazioni tra il 2% e il 3%)—si accumulano verifiche giudiziarie e una disputa post-acquisizione con Cordusio Banco BPM sta studiando la possibilità di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
