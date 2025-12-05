Banchi di Sopra per il ponteggio nuovo allestimento da ieri

Ancora lavori in Banchi di Sopra, dove sono presenti due impalcature dopo la caduta di materiale dei mesi scorsi. Quella presente nel secondo palazzo a partire da ieri mattina è stata alzata e coprirà verosimilmente tutta la facciata fino al sottotetto, dove deve essere effettuato l'intervento di ripristino. Un ponteggio che era stato sistemato nell'immediatezza dell'episodio, nei primi giorni giorni di ottobre, per una prima messa in sicurezza, in attesa della progettazione dei lavori di restauro. Ma le settimane sono passate, la progettazione ha i suoi tempi anche considerata la rilevanza storica dell'edificio, ma al tempo stesso gli esercizi commerciali al piano terra di fatto erano rimasti nascosti alla vista, "ingabbiati" dall'intervento.

