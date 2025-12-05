Bambini costretti alla fuga Italia irrompono i Pro Pal | la denuncia shock

L’irruzione dei collettivi all’interno del Comune di Bologna, culminata con l’interruzione della seduta del Consiglio comunale, ha riacceso il dibattito sui confini della protesta politica e sul rispetto delle istituzioni. L’episodio ha provocato grande scalpore, anche per il coinvolgimento involontario di una classe di studenti in visita istituzionale. Secondo le ricostruzioni, l’ingresso dei manifestanti sarebbe avvenuto in maniera improvvisa e concitata, generando tensione tra i presenti e creando un clima di forte agitazione. Gli studenti, presenti per assistere ai lavori come parte di un percorso formativo, sarebbero stati costretti a lasciare l’aula rapidamente, visibilmente spaventati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Bambini costretti alla fuga”. Italia, irrompono i Pro Pal: la denuncia shock

