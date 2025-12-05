Balzarini non ha dubbi su Miretti: cresciuto in personalità grazie al Genoa. L’ambiente deve avere coerenza: è giovane ed è normale che commetta errori. Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha analizzato la crescita di Fabio Miretti, il giovane centrocampista della Juventus. L’opinionista ritiene che la figura di Miretti stia emergendo in maniera importante, ma ha voluto lanciare un appello alla pazienza verso l’ambiente bianconero. La chiave del miglioramento è stato il prestito. Il periodo trascorso al Genoa è stato importantissimo perché il centrocampista è cresciuto molto anche caratterialmente dal punto di vista della personalità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Balzarini elogia il talento Miretti: «Bisogna avere coerenza, ci vuole un po’ di pazienza». Ecco cosa lo ha cambiato in meglio