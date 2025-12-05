Ballando con le stelle in corsa anche Fognini e Magnini | le quote

Si sta per concludere un'edizione tormentata dagli imprevisti: a tre puntate dal termine del talent di Rai 1, cambia tutto in sede di pronostico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ballando con le stelle, in corsa anche Fognini e Magnini: le quote

Ballando con le stelle. . La lingua più tagliente della tv è pronta a sferrare i suoi colpi #CommentiSelvaggi | #BallandoConLeStelle

Nella prima serata di Rai 1, Milly Carlucci con "Ballando con le stelle" ottiene il 25,8% di share con 2 milioni 678 mila spettatori. #AscoltiTv

Ballando con le stelle, Barbara D'Urso ko ora in corsa anche Fognini e Magnini: le nuove quote - Quote vincitore Ballando dopo il ko di Barbara D'Urso in corsa Fognini e Magnini: sabato 6 dicembre possibile rientro della Fialdini ... Come scrive gazzetta.it

Fabio Fognini e Giada Lini eliminati a Ballando con le stelle?/ Dopo le polemiche a rischio ballottaggio - Fabio Fognini con Giada Lini: i due nell'ultima puntata non sono riusciti a brillare ma già da oggi potranno riscattarsi e far meglio ... ilsussidiario.net scrive

Fognini e il caso del «lastra gate» a Ballando con le Stelle: cosa è successo fra l'ex tennista e Francesca Fialdini - Tutto è nato da una confessione di Francesca Fialdini, tra le favorite alla vittoria finale. Scrive corriere.it

Le pagelle della decima puntata di “Ballando con le stelle 2025”: Andrea Delogu mette la freccia e sorpassa tutti - Barbara D'Urso, Martina Colombari, Filippo Magnini, Fabio Fognini e Rosa Chemical sono gli altri semifinalisti. Come scrive iodonna.it

Ballando con le Stelle e il “Lastra Gate”. Fognini attacca la Fialdini: il retroscena che nessuno si aspettava - Polemiche a Ballando con le Stelle: Fabio Fognini chiude il caso delle "lastre" chiedendo scusa a Francesca Fialdini ... Scrive panorama.it

Ballando con le stelle, Fabio Fognini: "Ci sono concorrenti più bravi di me, ma credo di essere quello che..." - Il campione di tennis Fabio Fognini racconta tutte le emozioni vissute sulla pista da ballo della 20esima edizione di Ballando con le stelle e parla della possibilità di continuare a lavorare in tv. Segnala msn.com