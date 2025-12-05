Ballando con le stelle Barbara D’Urso | Sono demoralizzata Cosa è successo

Ildifforme.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Barbara D’Urso barcolla, ma non molla. La conduttrice, attualmente in gara a Ballando con le stelle con Pasquale La Rocca, sta affrontando un momento delicato a causa di un infortunio al braccio. “Non ce la faccio più”, ha scritto D’urso nella didascalia di un video pubblicato sui social in cui si mostra in . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ballando con le stelle barbara d8217urso sono demoralizzata cosa 232 successo

© Ildifforme.it - Ballando con le stelle, Barbara D’Urso: “Sono demoralizzata”. Cosa è successo

Altre letture consigliate

ballando stelle barbara d8217ursoBarbara D’Urso si ritira da Ballando con le stelle per infortunio?/ La risposta scatena i telespettatori - Barbara D'Urso va avanti a Ballando con le stelle: smentita l'ipotesi ritiro ... Si legge su ilsussidiario.net

ballando stelle barbara d8217ursoBallando con le Stelle, Barbara D’Urso verso il ritiro: il referto parla chiaro - Barbara D’Urso rivela sui social il referto dell’infortunio alla spalla sinistra: tutore per una settimana e terapie consigliate. Lo riporta dilei.it

ballando stelle barbara d8217ursoBallando con le Stelle: altro che ritiro, Barbara D’Urso rilancia e chiude tutto con un “Salutame a soreta” - Nonostante l'infortunio alla spalla, Barbara D'Urso non molla e tornerà in pista a Ballando con le Stelle, sabato 6 dicembre, pronta per la semifinale. Si legge su comingsoon.it

ballando stelle barbara d8217ursoBallando con le stelle, Barbara D’Urso è a rischio: ecco il referto medico - a Ballando con le stelle, arrivando anche a interpellare gli autori del programma, ora sembra proprio che questa ipotesi non sia così remota. Da rds.it

ballando stelle barbara d8217ursoBallando con le Stelle, Barbara D'Urso corre in ospedale: la Finale in pericolo? - Barbara D'Urso in ospedale per un infortunio, riuscirà ad essere presente per le ultime puntate di Ballando con le Stelle? msn.com scrive

Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso aggiorna i fan dopo il controllo medico: il referto sui social - Barbara D’Urso tra dolore e determinazione: l’infortunio alla spalla e la sfida verso la finale di Ballando con le Stelle. Si legge su notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle Barbara D8217urso