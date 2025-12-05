Ballando con le stelle Barbara D’Urso | Sono demoralizzata Cosa è successo
(Adnkronos) – Barbara D’Urso barcolla, ma non molla. La conduttrice, attualmente in gara a Ballando con le stelle con Pasquale La Rocca, sta affrontando un momento delicato a causa di un infortunio al braccio. “Non ce la faccio più”, ha scritto D’urso nella didascalia di un video pubblicato sui social in cui si mostra in . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Altre letture consigliate
Ballando con le stelle. . La lingua più tagliente della tv è pronta a sferrare i suoi colpi #CommentiSelvaggi | #BallandoConLeStelle - facebook.com Vai su Facebook
Nella prima serata di Rai 1, Milly Carlucci con “Ballando con le stelle” ottiene il 25,8% di share con 2 milioni 678 mila spettatori. #AscoltiTv Vai su X
Barbara D’Urso si ritira da Ballando con le stelle per infortunio?/ La risposta scatena i telespettatori - Barbara D'Urso va avanti a Ballando con le stelle: smentita l'ipotesi ritiro ... Si legge su ilsussidiario.net
Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso verso il ritiro: il referto parla chiaro - Barbara D’Urso rivela sui social il referto dell’infortunio alla spalla sinistra: tutore per una settimana e terapie consigliate. Lo riporta dilei.it
Ballando con le Stelle: altro che ritiro, Barbara D’Urso rilancia e chiude tutto con un “Salutame a soreta” - Nonostante l'infortunio alla spalla, Barbara D'Urso non molla e tornerà in pista a Ballando con le Stelle, sabato 6 dicembre, pronta per la semifinale. Si legge su comingsoon.it
Ballando con le stelle, Barbara D’Urso è a rischio: ecco il referto medico - a Ballando con le stelle, arrivando anche a interpellare gli autori del programma, ora sembra proprio che questa ipotesi non sia così remota. Da rds.it
Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso corre in ospedale: la Finale in pericolo? - Barbara D'Urso in ospedale per un infortunio, riuscirà ad essere presente per le ultime puntate di Ballando con le Stelle? msn.com scrive
Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso aggiorna i fan dopo il controllo medico: il referto sui social - Barbara D’Urso tra dolore e determinazione: l’infortunio alla spalla e la sfida verso la finale di Ballando con le Stelle. Si legge su notizie.it