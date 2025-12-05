Ballando con le stelle Barbara D' Urso ko ora in corsa anche Fognini e Magnini | le nuove quote

Gazzetta.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sta per concludere un'edizione tormentata dagli imprevisti: a tre puntate dal termine del talent di Rai 1, cambia tutto in sede di pronostico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ballando con le stelle barbara d urso ko ora in corsa anche fognini e magnini le nuove quote

© Gazzetta.it - Ballando con le stelle, Barbara D'Urso ko ora in corsa anche Fognini e Magnini: le nuove quote

