Ballando con le stelle 2025 domani 6 dicembre la prima semifinale | ospiti e ripescaggi cosa succederà

‘Ballando con le Stelle’ 2025 entra nel vivo, verso la finale del 20 dicembre: sabato 6 dicembre alle 21.30 su Rai 1, in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico, va in scena la prima semifinale, condotta da Milly Carlucci affiancata dal campione olimpico Massimiliano Rosolino. Per lo spazio dedicato al ‘ Ballerino per una notte ‘ scende in pista il cantautore e rapper Rocco Hunt, che quest’anno divide la poltrona di coach con Clementino a ‘The Voice Senior’ e che canterà sulle note di ‘Oh Ma’ e danzerà con tutte le maestre del programma. Arriva il momento dei ripescaggi. Tornando alla gara, lo scorso sabato 29 novembre, la puntata è stata vinta da Andrea Delogu e Nikita Perotti e ha decretato anche i semifinalisti del programma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

