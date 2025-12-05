Riguardo l’infortunio di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle 2025, Selvaggia Lucarelli ha condiviso lo screenshot di una chat risalente a qualche giorno fa in cui anticipava al suo interlocutore che Carmelita si sarebbe ritirata con il pretesto di un infortunio, ma alla fine “si è fatta male davvero” Nel rispondere alla domanda di un follower, che le ha chiesto: “Avevi previsto che Barbara D’Urso sarebbe andata via prima della fine di Ballando. Lo farà?” Lucarelli ha risposto “Diciamo che il 23 novembre e anche prima avevo fatto uno dei sogni di Lovati, ma ovviamente era solo un sogno. Poi si è infortunata davvero” Quella sui “sogni di Lovati” è una battuta sull’avvocato Massimo Lovati, l’ex avvocato di Andrea Sempio (coinvolto nel giallo di Garlasco) che era solito condividere i suoi bizzarri sogni premonitori sulle indagini. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Ballando, caso Barbara D’Urso: la “profezia” della Lucarelli sull’infortunio (con screenshot)