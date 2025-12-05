Balerdi Juve il difensore è nel mirino di una squadra araba Cosa sta succedendo intorno al capitano del Marsiglia | le ultime sull’ex obiettivo bianconero

Balerdi Juve, il difensore nel mirino dell’Al-Qadsiah. L’ex obiettivo bianconero cerca l’ultima sfida in Serie A o la ricca offerta araba. Leonardo Balerdi, difensore argentino del Marsiglia ed ex obiettivo della Juventus, è tornato al centro del calciomercato. Il capitano del Marsiglia potrebbe finire in Arabia Saudita. La notizia è che il club arabo Al-Qadsiah ha messo gli occhi su Balerdi. Il difensore argentino, noto per la sua fisicità, è un profilo che fa gola alla Saudi Pro League. L’offerta saudita, senza dubbio allettante dal punto di vista economico. Balerdi Juve: Al Qadsiah sull’ex obiettivo bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Balerdi Juve, il difensore è nel mirino di una squadra araba. Cosa sta succedendo intorno al capitano del Marsiglia: le ultime sull’ex obiettivo bianconero

Approfondisci con queste news

Mirko Nicolino. . #Spalletti sta lavorando su testa e tattica, ma tecnicamente manca qualcosa alla #Juventus e sul mercato a gennaio ci si dovrà inevitabilmente muovere. Ne abbiamo parlato stamane a Radio Bianconera con il direttore Antonio Paolino. Il podc - facebook.com Vai su Facebook

Juve in rosso:| Krasic e un difensore - I conti del club sono in rosso: la priorità non è più l'attaccante. Secondo calciomercato.com

Marsiglia, Balerdi si è operato alla spalla in Italia. Stagione finita per il difensore argentino - L'Olympique Marsiglia ha annunciato che Leonardo Balerdi si è sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere un problema alla spalla che stava affliggendo il difensore argentino dallo scorso ... Lo riporta m.tuttomercatoweb.com