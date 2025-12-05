Roma si conferma capitale dell’innovazione con l’VIII edizione del Premio ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Istituzioni, imprese ed esperti si sono confrontati sui temi della trasformazione digitale, dell’intelligenza artificiale e sul rapporto, ancora critico, tra giovani e mercato del lavoro. Tra gli interventi centrali quelli di Roberto Baldassari, direttore del Comitato Scientifico ANGI e direttore generale di Lab21.01, e di Adelina Balsamo, consiglio di presidenza ANGI e co-founder di Lab21.01, che hanno presentato i dati dell’Osservatorio sull’Innovazione by ANGI Ricerche. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Baldassari e Balsamo al Premio ANGI 2025: “L’IA è un veicolo, ma i giovani restano fermi al lavoro”