Baiano incensa Chivu | Non era facile sostituire Inzaghi Ecco che voto gli do

Inter News 24 L’ex attaccante Francesco Baiano ha elogiato Chivu, dandogli un voto molto alto per quanto fatto fino ad ora sulla panchina nerazzurra. L’ex attaccante Francesco Baiano, noto nel mondo del calcio come Ciccio, ha espresso il suo giudizio personale sul lavoro svolto finora da Cristian Chivu sulla panchina dell’ Inter. QUI LE ULTIME SULL’INTER Nel corso di un’intervista rilasciata a News.Superscommesse.it, Baiano ha valutato la prima fase di stagione del tecnico rumeno alla guida dei nerazzurri. Le sue parole si concentrano sulla capacità di Chivu di gestire la squadra e ottenere risultati positivi, in un momento cruciale del campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Baiano incensa Chivu: «Non era facile sostituire Inzaghi. Ecco che voto gli do»

Approfondisci con queste news

Materazzi: "Chivu non era la prima scelta dell'Inter. Inesperto? No è stato intelligente" - Cristian Chivu continua ad avere i riflettori puntati addosso e la critica per il suo modo di gestire la sua avventura sulla panchina dell'Inter non accenna a placarsi. Si legge su calciomercato.com

Inter, Chivu incrocia le dita per Thuram e svela sul ‘giallo’ Frattesi: “C’era un problema” - Nerazzurri sul velluto, trascinati dalle invenzioni di Thuram e dalle reti del solito Lautaro Martinez. Scrive calciomercato.it

Chivu, amarezza Inter: "Dopo il rigore persa lucidità". Poi parla della sfida contro la Juve - Cristian Chivu è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta subita contro l'Udinese ha San Siro. Da corrieredellosport.it

Verona-Inter, Chivu: "Era più facile perdere che vincere. Lautaro? È un trascinatore" - 1 all'ultimo respiro che conferma l'Inter ai piani altissimi della classifica. Secondo sport.sky.it

Chivu: “Potevamo chiuderla prima ma era importante vincere”. Su Pio Esposito e Sommer... - partita: "La nota positiva è la vittoria, ne avevamo bisogno e ... Lo riporta tuttosport.com

Chivu: "Mi è piaciuta la voglia di dominare. Il derby? Ci penseremo più avanti" - Dal sorriso di Lautaro agli elogi ai suoi non titolari indispensabili: l'allenatore nerazzurro analizza il 2- Secondo gazzetta.it