Baggio prima del sorteggio dei gironi Mondiale | Sperò che ci sarà l’Italia sul nuovo format ho questo pensiero
Inter News 24 L’ex attaccante di Juve e Inter, fra le altre, Roberto Baggio, si esprime così sulla Nazionale poco prima del sorteggio per i gironi del Mondiale. A pochi minuti dall’inizio della cerimonia del sorteggio per i gironi dei Mondiali 2026, Roberto Baggio ha voluto esprimere il suo sentito augurio per le sorti della Nazionale. L’indimenticato “Divin Codino”, leggenda del calcio italiano, ha manifestato la speranza che gli Azzurri riescano a superare lo scoglio dei playoff di marzo, sottolineando come milioni di connazionali vivano con passione il desiderio di rivedere l’Italia protagonista nella Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Internews24.com
