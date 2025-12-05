Baggio | Gli azzurri vivano gli spareggi con la passione che avevamo noi e non deludano gli italiani

Presente a Washington per il sorteggio dei gironi dei Mondiali 2026, l’ex fuoriclasse italiano Roberto Baggio ha concesso un’intervista ai microfoni della Fifa. Diversi i temi trattati dal “Divin Codino”, ecco le sue dichiarazioni più significative. Le parole di Roberto Baggio. Baggio ha innanzitutto trattato il tema degli spareggi Mondiali che la Nazionale dovrà affrontare nel mese di marzo: «Mi auguro che ci sia la possibilità per la Nazionale Italiana di essere qui presente. In America ci sono tanti connazionali che vivono, respirano e aspettano di rivedere l’Italia protagonista della Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Baggio: «Gli azzurri vivano gli spareggi con la passione che avevamo noi, e non deludano gli italiani»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Roberto Baggio aveva scritto 900 pagine per rivoluzionare il calcio italiano: un progetto completo, una visione che avrebbe potuto cambiare tutto. Ma il suo lavoro fu ignorato dalla FIGC. Oggi, guardando alle delusioni e alle mancate qualificazioni, quella visio - facebook.com Vai su Facebook

Italia, contro Israele vittoria e pass spareggi (ma a marzo servirà di più) - L’Italia batte Israele in un clima surreale e si garantisce il pass per gli spareggi per il Mondiale 2026. Lo riporta panorama.it

Spareggi Italia: ecco le avversarie degli azzurri in caso di secondo posto in classifica - Dopo l'entusiasmo generale per i sei punti conquistati dagli azzurri nelle gare con Estonia e Israele, ci ha pensato la Norvegia a ridimensionare la classifica. Come scrive ilmessaggero.it

Mondiali 2026, rischio spareggi per l'Italia: Azzurri testa di serie, la classifica aggiornata e il regolamento dei playoff per la qualificazione - 0 contro la Norvegia del 6 giugno scorso ha complicato il cammino degli Azzurri, che inseguono gli scandinavi nel girone ... calciomercato.com scrive

Spareggi Mondiali, Italia-Irlanda del Nord: le quote lanciano gli Azzurri in finale - Il prossimo 26 marzo, in casa, l'Italia di Gattuso disputerà la semifinale degli spareggi Mondiali contro l'Irlanda del Nord. Segnala corrieredellosport.it