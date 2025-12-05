Bacoli il sindaco blocca i lavori per la fibra

Il sindaco minaccia denunce: le ditte rifanno le strade Nei giorni scorsi il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, ha bloccato tutti i cantieri per la fibra in città perché i lavori avevano deturpato le strade. Dopo la minaccia di denunce, però, le ditte hanno risistemato i tratti di strada coinvolti. L’annuncio arriva dallo stesso primo cittadino. Queste le sue parole sui social. “È una prima vittoria! Sono iniziati questa mattina i lavori di ripristino delle strade di Bacoli devastate dai cantieri per la posa della fibra. Le ditte che hanno causato i danni dovranno riconsegnarci intere carreggiate riasfaltate a regola d’arte. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Bacoli il sindaco blocca i lavori per la fibra

Approfondisci con queste news

Bacoli, il sindaco obbliga la ditta a rifare la strada dopo i danni all'asfalto https://nap.li/4Jdt - facebook.com Vai su Facebook

Il sindaco di Bacoli blocca i cantieri della fibra: “Strade deturpate, denunceremo i responsabili” - Il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, ha annunciato con un post social una stretta drastica sui lavori per l’installazione ... Lo riporta internapoli.it

Il sindaco blocca tutti i cantieri per la fibra: "Strade lasciate in condizioni indecenti" - Il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, ha bloccato tutti i cantieri per la realizzazione della fibra per presunti danni causati dalle ditte incaricate. Scrive napolitoday.it

Cantieri per la fibra, il sindaco minaccia denunce: le ditte rifanno le strade - Nei giorni scorsi il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, ha bloccato tutti i cantieri per la fibra in città perché i lavori avevano deturpato le strade. Da napolitoday.it

Bacoli, il sindaco blocca i cantieri della fibra ottica: “Distrutte strade appena rifatte. Pagherete tutto” - Il sindaco di Bacoli blocca i cantieri della fibra e annuncia denunce e sanzioni: "Strade deturpate, pagheranno tutto". Secondo msn.com

Bacoli. Sindaco, stop ai cantieri fibra: «Rovinate vie appena rifatte» - Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha fermato i lavori in quanto alcune carreggiate di recente asfaltate ... Secondo ilmattino.it

Il comune di Bacoli installa boe senza autorizzazione e la Soprintendenza blocca il cantiere - Sabato scorso vi avevamo parlato del rinvenimento, da parte dei carabinieri subacquei e della Soprintendenza Metropolitana di Nap ... Secondo cronacaflegrea.it