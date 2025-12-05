Babbo Natale senza dimora

Cosa succederebbe se Babbo Natale rimanesse senza lavoro e senza casa? Lo troveremmo riverso sul marciapiede, sopra un cartone, coperto come si può, al riparo di una pensilina. Una provocazione d’artista? Sì, anche. Ma l’iniziativa di Progetto Arca con lo street artist Andrea Villa è molto più di un esercizio di stile. Ci racconta ciò che ci sarebbe da vedere, in giro per Milano, tutti i giorni. Se solo volessimo vederlo. Le file interminabili fuori da Pane Quotidiano, i senza dimora che dormono nei corridoi delle fermate del metrò o sui marciapiedi, gli utenti delle mense cittadine. Una umanità che non ce la fa, sconfitta in partenza o in corso di vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Mi chiedo sempre come faccia Babbo Natale a consegnare tutti i regali in tempo. Per sicurezza, preferisco aiutarlo servendo una fetta di Mandorlato ai miei ospiti poco prima della mezzanotte, così li tengo impegnati mentre lui fa la sua magia. Fate i più buoni, - facebook.com Vai su Facebook

“Babbo Natale senza dimora”/ Progetto Arca con installazione in strada a Milano “quest’anno il Natale sei tu” - "Quest'anno il Natale sei tu": installazione artistica di Andrea Villa in 4 strade di Milano grazie a Fondazione Progetto Arca. Segnala ilsussidiario.net

Babbo Natale senza dimora - L’iniziativa di Progetto Arca con lo street artist Andrea Villa ci ricorda che “La povertà può colpire chiunque” ... Da ilgiorno.it

Babbo Natale? È un clochard che dorme sotto la pensilina: ecco l’installazione che sensibilizza i milanesi su emarginazione e povertà - In pieno clima natalizio e con la città addobbata a festa l’iniziativa di Progetto Arca e Comune per richiamare l’attenzione sugli “invisibili”, che popolano strade e vie nell’indifferenza (quasi) gen ... Secondo msn.com

Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri in Natale senza Babbo: clip del film in streaming - Alessandro Gassmann, Luisa Ranieri e Angela Finocchiaro sono i protagonisti di Natale senza Babbo: guarda la clip del film in streaming. Riporta style.corriere.it

Natale senza Babbo: recensione del film Prime Video - Natale senza Babbo, regia di Stefano Cipani e con Luisa Ranieri, Alessandro Gassmann e Caterina Murino, è una commedia natalizia che prova a riscrivere le regole del genere. Riporta cinematographe.it

“Natale senza Babbo”, la commedia di Natale con Alessandro Gassmann - Prime Video presenta “Natale senza Babbo”, la nuova commedia natalizia con Luisa Ranieri e Alessandro Gassmann. Riporta libreriamo.it