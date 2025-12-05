Babbo Natale in carrozza e presepe galleggiante ad Aprilia Marittima

Sabato 13 dicembre, alle 16.00, ai Cantieri di Aprilia Marittima arriverà, in carrozza, Babbo Natale. Poi sarà festa fino al tardo pomeriggio. Alle 16.30 si terrà lo spettacolo Sogni in equilibrio, animazione sui trampoli con le bolle di sapone. Alle 17.00, Canti del Natale saranno eseguiti dagli. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Se state pensando ad un regalo di Natale home made che stupisca davvero, la slitta di Babbo Natale è la soluzione ideale! Di sicuro un regalo inaspettato e graditissimo! #rafanoecannella #christmas #homemade https://blog.giallozafferano.it/rafanoecannella/ - facebook.com Vai su Facebook

Caro Babbo Natale ti scrivo: il Natale per grandi e piccini al Mercato Centrale Roma ift.tt/t4r9jpI Vai su X

Natale a Torre Annunziata: tre villaggi di Babbo Natale, presepe vivente e concerti - Ufficializzato il cartellone di eventi natalizi “Oplonti e la magia del Natale”. Da internapoli.it

Natale a Latisana, tra villaggio, luci, mercatini, presepi e spettacoli: il calendario delle Feste - Natale 2025 a Latisana: villaggio, mercatini, spettacoli, Foghere, presepi e appuntamenti nelle frazioni fino all’Epifania. Secondo nordest24.it

Civitanova Alta: tornano i presepi e la casa di Babbo Natale nel calendario natalizio - Tornano a Civitanova Alta l’esposizione di presepi e la casa di Babbo Natale al chiostro San Francesco, magici appuntamenti del calendario natalizio realizzati dalla Pro loco Civitanova Alta in ... Da ilrestodelcarlino.it

Babbo Natale, presepe vivente, messe e vin brulé: cosa fare stasera a Bergamo e provincia - L’arrivo di Babbo Natale a Casnigo e in varie località, le pastorelle natalizie a Gandino, le messe, il panettone con vin brulé come ritrovo conviviale e scambio degli auguri dopo le celebrazioni, la ... Lo riporta bergamonews.it

Presepi, laboratori e Babbo Natale - Domenica 15 è il giorno della "Via dei presepi" di Bacchereto. Lo riporta lanazione.it

Tommaso, il bambino di 12 anni che preferisce il presepe ai videogiochi: «Ogni anno chiedo a Babbo Natale una nuova statuina» - Difficile trovare un bambino, soprattutto in un età particolare e di transizione come i 12 anni, apprezzare maggiormente una tradizione religiosa rispetto a tutte le attrazioni che lo circondano, come ... Secondo leggo.it