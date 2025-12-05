AWS re | Invent 2025 gli agenti AI entrano in azienda

Wired.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’era degli agenti intelligenti è solo agli inizi ma promette di cambiare radicalmente il nostro modo di lavorare e Amazon sembra essere pronta a diventare il motore globale di questa rivoluzione. 🔗 Leggi su Wired.it

AWS re:Invent 2025, gli agenti AI entrano in azienda

aws re invent 2025Fine della meraviglia, inizio del lavoro: secondo Amazon è ora che l’AI agisca al posto nostro - L’era degli agenti intelligenti è solo agli inizi ma promette di cambiare radicalmente il nostro modo di lavorare e Amazon sembra essere pronta a diventare il motore globale di questa rivoluzione ... Segnala wired.it

aws re invent 2025LTIMindtree premiata con due 2025 AWS Partner Awards al AWS re:Invent - Riconosciuta come vincitrice di Application Modernization Consulting Partner of the Year e Industry Partner of the Year - Secondo ansa.it

aws re invent 2025AWS re:Invent 2025, giorno 2: agenti avanzati, nuovi modelli e infrastrutture AI - Nel secondo giorno dell' AWS re:Invent 2025, in corso a Las Vegas, Amazon Web Services ha fatto ulteriori annunci che si aggiungono a tutte le novità presentate ieri relative alla modernizzazione del ... hdblog.it scrive

aws re invent 2025AWS Unveils Nova 2 Omni & Next-Gen AI Innovations at re: Invent 2025 - Amazon Web Services (AWS) has revealed one major AI advancement at its flagship event re:Invent. analyticsinsight.net scrive

aws re invent 2025Garman, ceo Aws: la nuova era degli agenti AI, dirompenti come Internet - (askanews) – Da Las Vegas il ceo di Amazon web services, Matt Garman, ha dichiarato aperta una nuova era dell’intelligenza artificiale, guidata dagli agenti Ai. Segnala askanews.it

aws re invent 2025AWS entra nell’era degli agenti: il keynote di Matt Garman apre una nuova fase dell’IA nel cloud - Dal palco del re:Invent emerge una strategia che unisce nuova infrastruttura IA, modelli avanzati, agenti autonomi e strumenti per portare l’automazione intelligente su larga scala, con l’obiettivo di ... edge9.hwupgrade.it scrive

