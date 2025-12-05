AWS re | Invent 2025 gli agenti AI entrano in azienda

L’era degli agenti intelligenti è solo agli inizi ma promette di cambiare radicalmente il nostro modo di lavorare e Amazon sembra essere pronta a diventare il motore globale di questa rivoluzione. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - AWS re:Invent 2025, gli agenti AI entrano in azienda

Scopri altri approfondimenti

AWS re:Invent 2025, giorno 3: partnership AI, agenti e nuove piattaforme cloud Vai su X

All’evento annuale Re:Invent Amazon Web Services rilancia la sua strategia per portare i suoi agenti nelle aziende. - facebook.com Vai su Facebook

Fine della meraviglia, inizio del lavoro: secondo Amazon è ora che l’AI agisca al posto nostro - L’era degli agenti intelligenti è solo agli inizi ma promette di cambiare radicalmente il nostro modo di lavorare e Amazon sembra essere pronta a diventare il motore globale di questa rivoluzione ... Segnala wired.it

LTIMindtree premiata con due 2025 AWS Partner Awards al AWS re:Invent - Riconosciuta come vincitrice di Application Modernization Consulting Partner of the Year e Industry Partner of the Year - Secondo ansa.it

AWS re:Invent 2025, giorno 2: agenti avanzati, nuovi modelli e infrastrutture AI - Nel secondo giorno dell' AWS re:Invent 2025, in corso a Las Vegas, Amazon Web Services ha fatto ulteriori annunci che si aggiungono a tutte le novità presentate ieri relative alla modernizzazione del ... hdblog.it scrive

AWS Unveils Nova 2 Omni & Next-Gen AI Innovations at re: Invent 2025 - Amazon Web Services (AWS) has revealed one major AI advancement at its flagship event re:Invent. analyticsinsight.net scrive

Garman, ceo Aws: la nuova era degli agenti AI, dirompenti come Internet - (askanews) – Da Las Vegas il ceo di Amazon web services, Matt Garman, ha dichiarato aperta una nuova era dell’intelligenza artificiale, guidata dagli agenti Ai. Segnala askanews.it

AWS entra nell’era degli agenti: il keynote di Matt Garman apre una nuova fase dell’IA nel cloud - Dal palco del re:Invent emerge una strategia che unisce nuova infrastruttura IA, modelli avanzati, agenti autonomi e strumenti per portare l’automazione intelligente su larga scala, con l’obiettivo di ... edge9.hwupgrade.it scrive