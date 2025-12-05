Avviate operazioni con il drone VXE30 Stalker | cosa c' è dietro la decisione degli Usa

L’integrazione del VXE30 Stalker nei programmi addestrativi dell’U.S. Army rappresenta un passo rilevante nell’evoluzione delle dottrine di ricognizione, letalità a basso costo e proiezione tattica in scenari multidominio. Il sistema, sviluppato secondo requisiti moderni emersi dai teatri bellici contemporanei, combina autonomia estesa, firma acustica ridotta e architettura aperta, offrendo una piattaforma in grado di adattarsi rapidamente alle esigenze operative emergenti. Il suo inserimento nei percorsi di formazione avanzata degli UAS introduce nuove opportunità sia in termini di capacità ISR, (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), sia sul piano della letalità modulare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

